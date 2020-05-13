УрГУПС пожаловался в прокуратуру на активистов из-за высадки деревьев в парке ВУЗа

В марте активисты возмутились вырубкой деревьев в парке университета, расположенного на берегу реки Исеть. По их информации, зелень была удалена для освобождения места под строительство бассейна. В самом университете заявили, что это санитарная вырубка и обрезка старых деревьев, что является законным мероприятием. Сами общественники обратились в транспортную прокуратуру и получили ответ, что вырубка не была согласована с мэрией, что является нарушением нормативных актов. Помимо этого было дано представление об устранении нарушений. В связи с этим жители сами решили восстановить деревья.