Самоизоляция, день пятидесятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Центр развития туризма на своей странице во «Вконтакте» сообщает, что Нижнетагильский театр кукол принимает участие в межрегиональном онлайн-фестивале кукольных театров «Кукольный остров». Он проходит с 19 по 22 мая. Фестиваль представляет собой выступление театральных кукол под управлением профессиональных кукловодов. Сегодня, 20 мая, на фестивале Нижнетагильский театр кукол представил актёр Роман Брилёв. Вместе со своей куклой Фавном он расскажет о спектакле «Кукольный голос». Для фестиваля была выбрана композиция «Риголетто» Джузеппе Верди. Выступление проходит с 20.00 на YouTube-канале Костромского областного театра кукол.