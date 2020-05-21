Самоизоляция, день пятьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Новый молодежный театр в своей группе во «Вконтакте» напоминает, что жители города могут заказать сказки по телефону. В этот раз предлагается послушать произведения зарубежной литературы — Кристине Нёстлингер, Братья Гримм и Шарль Перро. Для подачи заявки достаточно написать в личные сообщения группы свой номер телефона и удобное время для звонка.