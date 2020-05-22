Самоизоляция, день пятьдесят второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Знаю, какой вопрос всех волнует: откроемся или не откроемся с понедельника. Расскажу по порядку. Сегодня весь день были совещания по поводу ограничительных мер в Свердловской области. Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию, написал губернатор в своем Instagram.