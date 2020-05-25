Самоизоляция, день пятьдесят пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду в Нижнем Тагиле, индекс самоизоляции составляет 2,7 балла. Это означает, что на улицах много людей. В течение дня индекс держался на уровне 1,7-1,9 балла. К 19.00 он подрос. Напомним, что данные предоставляются Яндексом для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.