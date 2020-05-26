Самоизоляция, день пятьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,3 балла. В течение дня индекс держится на уровне от 1,5 до 1,8 баллов. Это означает, что на улицы выходит много людей. Напомним, что информация сервисом предоставляется для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.