Самоизоляция, день пятьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Posted 26 мая 2020,, 14:41
Published 26 мая 2020,, 14:41
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусом. До этого в течение восьми дней количество зараженных увеличивалось. Так, число заразившихся сохраняется на уровне 119 человек.
В Свердловской области больницам были разрешены плановые приемы. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков подписал соответствующий приказ, в котором также даются разъяснения по работе больниц.
В Нижнем Тагиле продолжают проводиться рейдовые мероприятия по проверке соблюдения гражданами введенных ограничений. Так, за прошедшие выходные было составлено порядка 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции.
Тагильчане активно обращаются к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в комментариях к его постам в Instagram.
Так, одна из тагильчанок поинтересовалась, почему работают крупные торговые сети, в которых проходимость как в торговых центрах, а сами ТЦ закрыты.
Другая девушка попросила обратить внимание на вокзал Нижнего Тагила, где работают все павильоны.
Еще одна подписчица спросила, почему поликлиника № 2 на Комсомольской не пускает пациентов и не принимает анализы.
Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что в среду, 27 мая, реставратором Владимиром Бекетовым будет проведена в прямом эфире экскурсия по скверу советской культуры, который находится на территории Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции на странице музея во «Вконтакте» и в Instagram.
27 мая отмечая общероссийский день библиотек. В 2020 году Центральная городская библиотека Нижнего Тагила предлагает провести в этот день онлайн-марафон. Предлагается ознакомиться с библиотеками города, поучаствовать в литературных играх, тестах и викторинах, а также смастерить интересные поделки. Полная программа мероприятия представлена на сайте Центральной библиотеки.
Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,3 балла. В течение дня индекс держится на уровне от 1,5 до 1,8 баллов. Это означает, что на улицы выходит много людей. Напомним, что информация сервисом предоставляется для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области впервые за все время пандемии коронавируса количество выздоровевших пациентов превысило число заболевших. Так, за сутки было выявлено 207 новых случаев заражения, а число выписанных из больниц пациентов составило 229 человек. Общее количество заболевших в регионе составляет 4190 человек. Кроме того, подтверждено два новых летальных случая. Всего от коронавируса в регионе скончались 20 человек.