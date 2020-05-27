В России в третий раз число выздоровевших превысило количество заболевших

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В России за последние сутки было подтверждено 8338 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.

При этом у 3398 человек болезнь не имеет выраженных симптомов. В общей сложности число зараженных достигло 370 680 человек. Кроме того, 11079 пациентов за сутки были выписаны из больниц по выздоровлению. Общее число вылечившихся от коронавируса составляет 142 208 человек. Количество скончавшихся впоследствии заболевания достигло 3968 человек, из них 161 за минувшие сутки. По информации Роспотребнадзора, под наблюдением остается более 296 тысяч человек. Материалы по теме СК одного из районов Екатеринбурга закрыли на карантин по коронавирусу В Екатеринбурге у врачей ОКБ № 1 подозревают коронавирус Евгений Куйвашев рассказал, насколько эффективны тесты на антитела к коронавирусу