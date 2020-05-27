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Posted 27 мая 2020, 08:38

Published 27 мая 2020, 08:38

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

В России в третий раз число выздоровевших превысило количество заболевших

27 мая 2020, 08:38
Сюжет
Коронавирус
В России за последние сутки было подтверждено 8338 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.

При этом у 3398 человек болезнь не имеет выраженных симптомов.

В общей сложности число зараженных достигло 370 680 человек.

Кроме того, 11079 пациентов за сутки были выписаны из больниц по выздоровлению. Общее число вылечившихся от коронавируса составляет 142 208 человек.

Количество скончавшихся впоследствии заболевания достигло 3968 человек, из них 161 за минувшие сутки.

По информации Роспотребнадзора, под наблюдением остается более 296 тысяч человек.

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#Коронавирус#Россия#Здоровье#Заболевшие#Пандемия
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