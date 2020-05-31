Самоизоляция, день шестьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Надеюсь, сегодняшний выходной вы проводите в кругу близких людей, не забывая при этом про соблюдение санитарных правил. Я, как обычно, на работе. Готовлюсь к завтрашним совещаниям, по итогам которых буду принимать решение о продлении или о частичном смягчении ограничительных мер, написал губернатор.