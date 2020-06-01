Самоизоляция, день шестьдесят второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сюжет Коронавирус

Сегодня стало известно, что режим самоизоляции в Свердловской области был продлен, количество заболевших продолжает расти, а также начались выплаты «путинского» пособия на детей с трех до 16 лет. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.