В Нижнем Тагиле домашний тиран получил «строгач» за избиение гражданской жены

Posted 23 июня 2020, 11:06
Published 23 июня 2020, 11:06
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
В течение последней пары месяцев мужчина истязал свою сожительницу, находясь в алкогольном опьянении. Осужденный пинал и бил беззащитную женщину кулаками по голове и другим частям тела.
Последний инцидент произошел во время очередного совместного застолья. К паре присоединилась их знакомая. Сожительница арестованного устроила сцену ревности, за что была жестоко избита.
«Домашнего драчуна» приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.