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Posted 23 июня 2020, 11:06

Published 23 июня 2020, 11:06

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Нижнем Тагиле домашний тиран получил «строгач» за избиение гражданской жены

23 июня 2020, 11:06
Мировой суд Дзержинского района осудил тагильчанина за неоднократное избиение сожительницы, сообщает «Тагильский рабочий».

В течение последней пары месяцев мужчина истязал свою сожительницу, находясь в алкогольном опьянении. Осужденный пинал и бил беззащитную женщину кулаками по голове и другим частям тела.

Последний инцидент произошел во время очередного совместного застолья. К паре присоединилась их знакомая. Сожительница арестованного устроила сцену ревности, за что была жестоко избита.

«Домашнего драчуна» приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Избиение
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