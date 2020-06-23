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Posted 23 июня 2020, 11:09

Published 23 июня 2020, 11:09

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Зашел за прилавок и забрал деньги: в Нижнем Тагиле полиция поймала пьяного грабителя

23 июня 2020, 11:09
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали местного жителя, который украл деньги из кассы, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужчина совершил открытое хищение порядка трех тысяч рублей из кассы в продуктовом магазине на улице Горошникова.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые сразу изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри торговой точки. По записи видно, как мужчина отталкивает продавца в сторону, резко вырывает денежный ящик из кассы, забирает деньги и уходит.

Потерпевшая сотрудница магазина пояснила, что сначала приняла мужчину за сотрудника торговой компании, которая занимается доставкой продуктов в магазин, потому что он смело зашел за прилавок. Однако, он говорил неразборчиво и женщина подошла ближе. Она ощутила запах алкоголя.

После этого потерпевшая потребовала уйти, но мужчина схватил ее, оттолкнул, забрал из кассы деньги и ушел.

По словам начальника уголовного розыска отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» капитана полиции Егора Кузнецова, после получения ориентировки сотрудники полиции в течение нескольких часов был задержан подозреваемый.

Им оказался 37-летний местный житель, который был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и преступления имущественного характера. Кроме того, он находится под административным надзором.

Мужчина признал вину и объяснил, что на преступление его толкнуло состояние опьянения. Похищенные средства он потратил на личные нужды.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемый задержан.

#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Грабеж#Подозреваемый
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