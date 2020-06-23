Зашел за прилавок и забрал деньги: в Нижнем Тагиле полиция поймала пьяного грабителя

Потерпевшая сотрудница магазина пояснила, что сначала приняла мужчину за сотрудника торговой компании, которая занимается доставкой продуктов в магазин, потому что он смело зашел за прилавок. Однако, он говорил неразборчиво и женщина подошла ближе. Она ощутила запах алкоголя.