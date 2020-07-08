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Posted 8 июля 2020, 04:13

Published 8 июля 2020, 04:13

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле на линию вышли 13 новых мусоровозов

8 июля 2020, 04:13
Новая компания-возчик ТКО начала работать на Вагонке в Нижнем Тагиле. На конкурсной основе был заключен контракт с оператором, способным оперативно обслуживать большое количество евроконтейнеров, сообщает пресс-служба ООО «Компания Рифей».

С 1 июля на рейс вышли 13 единиц новой техники: бункеровозы, мусоровозы с боковой и задней загрузкой контейнеров.

Нижний Тагил выходит на новый уровень обращения с коммунальными отходами. Обновление инфраструктуры в городе движется стремительными темпами, и региональный оператор готов поддерживать высокую планку качества, независимо от изменений, происходящих на рынке услуг по обращению с ТКО, пояснил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

Несмотря на прекращение деятельности ООО «Элис» по транспортировке отходов, график вывоза ТКО не должен измениться. Компания «Рифей» продолжает работу в рамках заключенных договоров в соответствии с законодательством.

Положения закона «Об отходах производства и потребления» предполагают, что договор должны оформить все потребители — физические лица, предприниматели, а также юридические лица, независимо от вида их деятельности. Наличие договора гарантирует своевременное обслуживание, а также защиту от «серых» возчиков, которые используют мошеннические способы и заключают договоры в обход действующего законодательства.

Напомним, в Дзержинском районе Нижнего Тагила на прошлой неделе был обновлен контейнерный парк. Так, было заменено более 300 контейнеров.

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#Нижний Тагил#Экология#Здоровье#Мусор#Вывоз мусора#Рифей
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