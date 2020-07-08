В Нижнем Тагиле на линию вышли 13 новых мусоровозов

Положения закона «Об отходах производства и потребления» предполагают, что договор должны оформить все потребители — физические лица, предприниматели, а также юридические лица, независимо от вида их деятельности. Наличие договора гарантирует своевременное обслуживание, а также защиту от «серых» возчиков, которые используют мошеннические способы и заключают договоры в обход действующего законодательства.