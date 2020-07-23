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Posted 23 июля 2020, 10:35

Published 23 июля 2020, 10:35

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Нижнем Тагиле пропал пятиклассник нуждающийся в медицинской помощи

23 июля 2020, 10:35
В Нижнем Тагиле разыскивается 11-летний мальчик, который нуждается в медицинской помощи, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Минин Максим является учеником пятого класса коррекционной школы. Он проживает в поселке Кирпичный на улице Полюсная.

С заявлением о пропаже ребенка в полицию ночью обратилась его мать, которая в одиночку воспитывает семерых детей. Она рассказала, что днем Максим ушел гулять и не вернулся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

На вид мальчику лет 11-12, рост 140-150 сантиметров, волосы русые, а телосложение худощавое. В день исчезновения на нем были серые штаны и серая футболка.

Ребенку требуется медицинская помощь. Ранее он уже уходил, но всегда возвращался.

Поиски ведутся инспекторами ПДН, участковыми уполномоченными, сотрудниками уголовного розыска, а также нарядами ДПС и ППС. На данный момент проводится проверка всех возможных мест несовершеннолетних, прочесывается территория карьера, проверяются рынки, магазины и набережная Выйского пруда. Также к поискам привлечены волонтеры поискового отряда.

#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Поиск#Пропал
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