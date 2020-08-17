TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы появился памятник началу протестов

17 августа 2020, 17:35
В Екатеринбурге появилась скульптура из пяти гранитных камней. На каждом камне изображены буквы, составляющие вместе слово «жизнь», пишет во «Вконтакте» автор работы Никита Руфас.

Произведение появилось в сквере у драмтеатра Екатеринбурга.

Каждый увидит в моем произведении что-то своё. Лично я вижу смысл моего послания в том, чтобы напомнить о ценности каждой человеческой жизни, говорит Никита.

Никита Руфас с помощниками смог выполнить работу над проектом за 13 часов. На своей странице он выразил пожелания, чтобы все люди осознали важность бережного отношения к окружающему миру и жизни.

Выбор места автор объясняет начинавшимися на тот момент протестами за сохранение сквера.

Материалы по теме
В Пионерском сквере в Нижнем Тагиле вандалы сломали скульптуру горнистаВ Тагиле в экопарке на Муринских прудах появятся скульптуры и мельница с подсветкой33 богатыря и световые шары: в Нижнем Тагиле презентовали проект ледового городка
#Екатеринбург#Драматический театр#Театр драмы#Скульптура#Сквер#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14