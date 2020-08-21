TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Сбившему троих пешеходов на улице Фурманова екатеринбуржцу отменили приговор

21 августа 2020, 17:54
Свердловский областной суд отменил приговор Владимиру Пузыреву, который сбил в Екатеринбурге на улице Фурманова троих пешеходов, сообщает пресс-служба суда.

Дело было направлено на новое рассмотрение иным составом суда. При этом Пузыреву продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

ДТП произошло в Екатеринбурге 14 ноября 2018 года. Мужчина ехал за рулем Honda CR-V по улице Фурманова в сторону улицы 8 Марта. Он выехал на тротуар и сбил троих человек в том числе ребенка в коляске. В результате последний впал в кому. Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести. ранее Пузырев был приговоре к 6,5 годам колонии строгого режима за совершение преступления. Сторона защиты приговор обжаловала.

Материалы по теме
В Екатеринбурге будут судить лже-сотрудницу Пенсионного фондаЗавод из Беларуси требует через суд с тагильского «Уралвагонзавода» 250 млн рублейСуд Нижнего Тагила отказал в УДО фигуранту «московского дела»
#Суд#Екатеринбург#Приговор#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14