Тагильчанке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты бабушки через iPhone

71-летняя пенсионерка открыла счет в Сбербанке, чтобы откладывать средства.
Ее внучка узнала об этом и решила воспользоваться средствами. Она переписала данные карты и ввела их в мобильном банке на Iphone. Это позволило ей получить доступ к счетам.
За два месяца внучка похитила 54 тысячи рублей.
Бабушка заметила пропажу и обратилась к правоохранителям.
Средства подозреваемая тратила по своему усмотрению.
Отмечается, что женщина состоит на учете у нарколога, а потому, возможно, средства были потрачены на приобретение запрещенных веществ.
Свою вину подозреваемая признала. Уголовное дело было направлено в суд на рассмотрение. Тагильчанке грозит до шести лет лишения свободы.