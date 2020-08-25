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Тагильчанке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты бабушки через iPhone

25 августа 2020, 12:24
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 28-летняя местная жительница, обвиняемая в краже средств с банковского счета своей бабушки, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района.

71-летняя пенсионерка открыла счет в Сбербанке, чтобы откладывать средства.

Ее внучка узнала об этом и решила воспользоваться средствами. Она переписала данные карты и ввела их в мобильном банке на Iphone. Это позволило ей получить доступ к счетам.

За два месяца внучка похитила 54 тысячи рублей.

Бабушка заметила пропажу и обратилась к правоохранителям.

Средства подозреваемая тратила по своему усмотрению.

Отмечается, что женщина состоит на учете у нарколога, а потому, возможно, средства были потрачены на приобретение запрещенных веществ.

Свою вину подозреваемая признала. Уголовное дело было направлено в суд на рассмотрение. Тагильчанке грозит до шести лет лишения свободы.

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#Кража#Пенсионеры#Нижний Тагил#Происшествия
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