Тагильчанку обвиняют в серии краж техники и одежды из магазинов на 80 тысяч рублей

Жительницу Нижнего Тагила 1990 года рождения обвиняют в серии краж из магазинов бытовой техники и одежды в Серове. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Заявления о совершении хищений дорогостоящих товаров из магазинов поступили в отдел полиции Серова в конце июня 2020 года. Прибывшие на места преступлений следственно-оперативные группы анализировали записи с видеокамер, установленных в торговых залах. Внимание полицейских привлекла одна женщина, которая совершала подозрительные действия. По имеющимся ориентировкам подозреваемая была задержана. Это произошло через два дня, когда женщина вернулась из Краснотурьинска и снова зашла в один из серовских магазинов. Там ее заметили сотрудники торгового объекта и сообщили об этом в полицию. В ходе следствия было установлено, что женщина является жительницей Нижнего Тагила, нигде не работает и ранее не судима. В Серов приехала специально для совершения преступлений. В магазине на улице Заславского она похитила две видеокарты (комплектующие для компьютера), портативную колонку, в магазине техники, расположенном также на улице Заславского, вновь похитила комплектующее для компьютера (материнскую плату), в магазине на Каквинской — женскую одежду. Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей, рассказала следователь полиции капитан юстиции Елена Кобелева. Она отметила, что для обхода системы защиты подозреваемая использовала специальное приспособление. Кроме того, все похищенное она успела сбыть. Потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении материального ущерба. По четырем фактам краж в отношении подозреваемой возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении по месту жительства. Дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что в отношении женщины возбуждены и расследуются другие уголовные дела о кражах в ряде городов Свердловской области. Ранее в отношении 48-летнего тагильчанина было возбуждено уголовное дело из-за ложного обвинения в краже. Мужчина решил отомстить приятелям после того, как во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт. Подозреваемый обратился в полицию с заявлением о краже строительного инструмента. Расследование показало, что предмет кражи был продан владельцем ранее. На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за ложный донос.

