Тагильчанку обвиняют в серии краж техники и одежды из магазинов на 80 тысяч рублей

Прибывшие на места преступлений следственно-оперативные группы анализировали записи с видеокамер, установленных в торговых залах. Внимание полицейских привлекла одна женщина, которая совершала подозрительные действия. По имеющимся ориентировкам подозреваемая была задержана. Это произошло через два дня, когда женщина вернулась из Краснотурьинска и снова зашла в один из серовских магазинов. Там ее заметили сотрудники торгового объекта и сообщили об этом в полицию.