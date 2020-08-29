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В Нижнем Тагиле четыре дня была превышена концентрация формальдегида в воздухе

29 августа 2020, 04:50
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле в очередной раз зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида. Такие данные предоставлены ФБГУ «Уральское УГМС» в рамках ежедневного мониторинга загрязнения воздуха в городах Свердловской области.

С 24 августа 13.00 по 26 августа 07.00 уровень загрязнения в городе расценивался как низкий и определялся максимальной концентрацией формальдегида, равной 1,3 ПДК.

С 26 августа 13.00 по 27 августа 07.00 концентрация формальдегида увеличилась и составила уже 1,5 ПДК.

Напомним, TagilCity.ru составило топ самых опасных веществ, которые выбрасываются в воздух Нижнего Тагила. В 2019 году предприятия выбросили в воздух четыре тонны формальдегида. Его разовая ПДК равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Одними из источников, выбрасывающих вещество в воздух, являются «Уралхимпласт» (3,6 тонны) и ЕВРАЗ-НТМК (396 килограммов).

Формальдегид, как правило, применяется при изготовлении пластмасс. Его действие способно вызывать отек гортани, бронхит, пневмонию, рак кожи, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Также вещество способно привести к мутации плода в утробе матери.

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