В Нижнем Тагиле четыре дня была превышена концентрация формальдегида в воздухе

Формальдегид, как правило, применяется при изготовлении пластмасс. Его действие способно вызывать отек гортани, бронхит, пневмонию, рак кожи, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Также вещество способно привести к мутации плода в утробе матери.