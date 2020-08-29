Жалобы медиков и дорожная комиссия. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Вчера поздним вечером тагильчане пожаловались на шум, доносящийся с НТМК. Грохот был настолько сильным, что на Красном Камне жители не могли уложить спать детей. Другая горожанка отметила, что после трудового дня люди устали и хотят отдохнуть, однако сделать этого не удается из-за шума. По предположению тагильчан, на НТМК проводились пуско-наладочные работы. Утром несколько тагильчан рассказали, что на заводской ТЭЦ произошла авария. TagilCity.ru попыталось получить комментарий касательно инцидента, однако пресс-служба ЕВРАЗ НТМК на звонки не ответила. В Центре защиты населения и в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила ЧП не подтвердили. В ЕДДС объяснили, что возникший шум связан с техническим процессом, аварий на предприятии не было.