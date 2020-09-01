Более сотни домов в Свердловской области исключили из программы капитального ремонта

Речь идет о домах блокированной застройки, а также ветхих и аварийных многоквартирниках.
По данным генерального директора свердловского фонда капитального ремонта Станислава Суханова, это 26 домов в Екатеринбурге, по 20 — в Восточном и Северном управленческих округах, 14 — в Южном управленческом округе, 11 — в Горнозаводском, восемь — в Западном и пять — в Берёзовском ГО.
Отмечается, что все аварийные дома должны быть включены в программу расселения.
По словам Суханова, программа капремонта в регионе корректируется не реже раза в год. В общей сложности из нее исключили уже 2101 дом. Решение о том, включить или исключить дом принимается органами местного самоуправления. Если дом признают аварийным, то собранные на капремонт средства с жильцов, направляются на снос или реконструкцию.
Ранее была представлена обновленная программа капремонта домов. В нее было включено 200 домов, в том числе 113 новостроек.