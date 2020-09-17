На аукцион на ремонт насосной станции в Нижнем Тагиле заявился только один участник

В середине августа нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» выполнить профилактические работы на Западной системе очистных сооружений. Там они не проводились в течение трех лет. На данный момент «Водоканал» объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ за 96,7 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 сентября.