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Posted 28 сентября 2020, 09:33

Published 28 сентября 2020, 09:33

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

В Кольцово из-за очередей на тестирование на COVID-19 увеличат штат медработников

28 сентября 2020, 09:33
Сюжет
Коронавирус
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге планируется увеличить штат сотрудников, которые будут работать в круглосуточном пункте тестирования на коронавирус, сообщает Znak.

Таким образом в медпункте будет работать три медсестры вместо одной.

Пункт тестирования на коронавирус в аэропорту Кольцово работает круглосуточно в течение недели. По данным регионального штаба, он способен принять 30-50 человек в сутки. Однако 27 сентября нагрузка составила 300 человек.

Вчера пассажиры, прибывшие в Кольцово пожаловались, что им пришлось пять часов простоять в очереди, так как тестирование на коронавирус является обязательным для всех прибывших из-за границы.

#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Кольцово#Екатеринбург
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