В Кольцово из-за очередей на тестирование на COVID-19 увеличат штат медработников

Posted 28 сентября 2020, 09:33
Published 28 сентября 2020, 09:33
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Таким образом в медпункте будет работать три медсестры вместо одной.
Пункт тестирования на коронавирус в аэропорту Кольцово работает круглосуточно в течение недели. По данным регионального штаба, он способен принять 30-50 человек в сутки. Однако 27 сентября нагрузка составила 300 человек.
Вчера пассажиры, прибывшие в Кольцово пожаловались, что им пришлось пять часов простоять в очереди, так как тестирование на коронавирус является обязательным для всех прибывших из-за границы.