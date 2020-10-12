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Роспотребнадзор выявил нарушения по медобследованию работников «Водоканала»

12 октября 2020, 06:59
Фото: 1mediainvest.ru
По результатам плановой проверки Роспотребнадзора, которая проходила на ООО «Водоканал-НТ» с 7 сентября по 2 октября, были выявлены нарушения, касающиеся ведения санитарных книжек, вакцинации и медицинского обследования работников компании.

Первое нарушение касается отсутствия результатов рентгенографии легких в личных медицинских книжках трех сотрудников, еще у трех сотрудников не проставлены результаты прохождения флюорографического обследования легких. У одного из сотрудников выявлена медицинская книжка неустановленного образца.

Также выявлены нарушения, касающиеся вакцинации работников. У десяти человек отсутствует информация о профилактических прививках, у четырех — о ревакцинации от дифтерии, у троих — о вакцинации против гепатита В.

Кроме того, установлено, что при организации и проведении медицинских осмотров учитываются не все вредные факторы производства. Так, ООО «Водоканал-НТ» не учитывает воздействие сероводорода, угарного газа, хлора, углекислого газа, работу на высоте в противогазе. Кроме того, не проводится психиатрическое освидетельствование.

Все нарушения компания должна устранить до 25 мая 2021 года.

Напомним, в рамках той же проверки было выявлено, что «Водоканал» не осуществляет производственный контроль санитарных правил, выбросов в воздух сероводорода, угарного газа, хлора и других вредных веществ 1-4 классов опасности на производственной площадке. Кроме того, в программе производственного лабораторного контроля не учтены данные факторы.

Роспотребнадзор выявил нарушения по контролю вредного производства у «Водоканала»
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