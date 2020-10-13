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Заболеваемость в России за сутки побила рекорд с начала пандемии COVID-19

13 октября 2020, 13:04
В России за минувшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусом стало рекордным за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.

Так, было подтверждено 13 868 случаев. Последний рекорд был побит 11 октября, когда за сутки выявили 13 634 случая заражения.

В общей сложности числе заболевших на территории страны составляет 1 326 178 человек.

По выздоровлению за сутки было выписано 7550 человек. Всего вылечившихся насчитывается 1 031 785 человек.

Также подтверждено 244 летальных случая. За все время пандемии от инфекции скончались 22 966 человек.

За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора было проведено 172 тысячи тестов. Под наблюдением медиков находится 271 тысяча человек.

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#Заболевшие#Россия#Коронавирус#Здоровье
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