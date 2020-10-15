Екатеринбуржцы пожаловались на пациентов с симптомами COVID-19 во дворе дома

Читатель рассказал, что в поликлинике на улице Московской, 2 пациенты с подозрением на ОРВИ, грипп и коронавирус заходят через отдельный вход через калитку. При этом они пользуются тем же домофоном, что и жильцы дома.
У них два входа, и тот, который со двора, сделали для «ковидников». Двор огорожен забором с калиткой. Получается, что они приходят и пользуются тем же домофоном, жмут на те же кнопки, что и мы. Это вообще как?говорит читатель.
Кроме того, в часы приема в поликлинике собирается большая очередь из пациентов, и они стоят во дворе, чтобы соблюсти социальную дистанцию.
По словам читателя, он боится отпускать детей гулять во двор из-за возможного заражения.
В Свердловском оперштабе пояснили, что отдельный вход был организован для выполнения требований безопасности. У поликлиники есть санэпидзаключение, которое разрешает находиться учреждению в жилом доме.
Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора свяжутся с руководством медицинского учреждения для уточнения порядка действий для того, чтобы гарантировать безопасность жильцов дома,сообщили в оперштабе.
Напомним, в Екатеринбурге из-за роста заболеваемости снова отдадут под лечение от COVID-19 единственный хоспис в городе.