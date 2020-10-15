Зараженные в ЗакСО и сильные ветра. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве соседки за то, что она помогла укрыться его жене и ребенку, возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, в понедельник вечером пьяный мужчина вступил в конфликт со своей супругой в квартире, в ходе которого они переместились в подъезд. После чего ссору услышала соседка и вышла из квартиры, чтобы заступиться. В результате агрессивный подозреваемый нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.