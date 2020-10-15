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Зараженные в ЗакСО и сильные ветра. Итоги дня в Свердловской области

15 октября 2020, 21:10
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 15 октября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев придумал способ борьбы с распространением коронавируса. Он потребовал в пиковые часы в Екатеринбурге увеличить количество общественного транспорта. По его словам, несмотря на то, что он рекомендовал перевести часть сотрудников на удаленную работу, людей в транспорте не убавилось. Он отметил, что нужно провести анализ организации движения в Екатеринбурге, учтя при этом противоэпидемические требования. Куйвашев полагает, что уменьшить число пассажиров позволит изменение графика обучения студентов. Он планирует обсудить этот вопрос с руководителями учебных заведений.

Евгений Куйвашев придумал способ борьбы с коронавирусом
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Сегодня стало известно, что в Законодательном собрании Свердловской области произошла вспышка коронавируса. По данным СМИ заболевание выявлено почти у 25 человек. В результате заседание, назначенное на 27 октября было перенесено на 17 ноября. Однако по словам председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной, заболел только один человек, а заседание было перенесено по иной причине.

В Законодательном собрании Свердловской области произошла вспышка COVID-19
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В Екатеринбурге в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве соседки за то, что она помогла укрыться его жене и ребенку, возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, в понедельник вечером пьяный мужчина вступил в конфликт со своей супругой в квартире, в ходе которого они переместились в подъезд. После чего ссору услышала соседка и вышла из квартиры, чтобы заступиться. В результате агрессивный подозреваемый нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

В Екатеринбурге СКР возбудил уголовное дело после убийства заступившейся соседки
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В Свердловской области на 16 октября объявлено штормовое предупреждение. МЧС сообщает, что возможны порывы ветра до 21 метра в секунду.

Ожидается порывистый ветер: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
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#Свердловская область#Общество#Итоги
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