«Новые известия»: по всей России заложены «экологические бомбы замедленного действия»

Пока такие отходы не представляют одномоментной угрозы. Но что будет через годы? Никто не скажет, ведь неизвестно как их будут хранить. Я видел, как в девяностых хранили атомные реакторы подводных лодок, и эта картина меня ужаснула. Переработку поступающих из Европы отходов планируют начать в 2050 году. Тогда не будет уже тех, кто принимал эти решения, ни тех, кто одобрял… рассказал Иван Блоков.