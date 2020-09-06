«Новые известия»: куда ушла из России публичная политика

Как бы к нему кто не относился, он всегда ходил в народ, чтобы продемонстрировать открытость. Соответственно, этот паттерн и является примером для остальных политиков из власти или около власти. Тот же Дегтярев бегает от толпы, и ни к чему хорошему это не приведёт. Для электората Путина «прямая линия» работает, конечно. Но это такой электорат, в возрастной категории 35+, отмечают на канале.