«Новые известия»: куда ушла из России публичная политика

Приближаются выборы губернаторов, а потом и в Госдуму. Самое время начинать завоевывать голоса и лояльность электората. Однако вместо этого начинаются протесты. От такого количества митингов, как в последнее время, уже «сносит голову». «Новые известия» разбирались, у кого сильнее — у народа или политиков.

Цена победы в «битве за Куштау» Когда в Башкирии несколько дней проходили митинги на горе Куштау из-за того, что экологи посчитали вероятным разрушение достопримечательности из-за работ по добыче известняка, вышел глава региона. Под вой толпы и проливной дождь Радий Хабиров пообещал, что разработку месторождения остановят, пока не найдут компромисс. В итоге разработка была запрещена полностью. А еще компания, которая хотела этим заниматься, вовсе, скорее всего, отойдет государству. Но вышел бы глава к народу, если бы бизнес и регион работали изначально с населением? Пока же политики и олигархи чаще всего разговаривают между собой, а уставшие от вранья россияне даже не знают, в какую сторону им бастовать, чтобы не остаться обманутыми. После того, как на Куштаю народ одержал победу, социальные сети Башкирии буквально взорвались от сообщений жителей, готовых продолжать войну дальше. Так, взор народа уже был устремлен на озеро Талкас, у которого планируется открыть золотой рудник ООО «Семеновский рудник». Следом АО «Русская медная компания» перестает вести работы на Салаватском участке медных руд. И, кажется, что побуждения народа самые чистые, однако таким образом регион может остаться без заводов, а как следствие и без рабочих мест. Что будет дальше — понятно. По словам политолога Дмитрия Орешкина, на данный момент ситуация демократичнее, чем в 90-х, когда были прямые политические протесты. Сейчас они рискованные, а за экологические не сильно наказывают. Поэтому накопившееся недовольство находит выход в них. Есть и проблема в иррациональности людей. На примере Шиеса — все голосуют против полигона, но заставить себя сортировать мусор никто не может. Или с Куштау: выйти разорвать на себе тельняшку мы можем, а работать потом где?отметил Дмитрий Орешкин. Все же протесты, вроде, работают. «Вроде» потому, что если вспомнить прошлогоднюю ситуацию с Екатеринбургом, то мнение горожан все же было учтено, а вот в случае с Шиесом, неизвестно, победили архангельские жители получив природу или проиграли, лишившись инфраструктуры. Одно можно утверждать точно — если бы политики больше общались с людьми, то таких конфликтов бы не было. Почему этого не происходит? Почему они молчат? Как онемела власть? В 90-х годах публичной политики было много. После строгого кулака политические деятели как-будто все разом выбросили бумажки с написанными речами и обратились к народу. Прямая коммуникация была визитной карточкой того времени. По словам политолога Андрея Миронова, все яркие политики тех лет, начиная с Хакамады, вышли из улицы, из общения на протестных митингах. В начале 2000-х годов прямая коммуникация была еще востребована, но уже начала принимать иной формат. В основном диалоги велись по каким-то негативным явлениям. Постепенно уже начали подготавливать лояльную аудиторию. Общение стало иного формата — с минимумом сюрпризов. Переломным считается 2011 год. Власти переборщили с накруткой голосов на парламентских выборах, что вызвало серьезные протесты. «Контролируемое» общение не помогло — недовольство нарастало. От печали до радости Сегодня политика общения с народом сегодня является, скорее вынужденной. На разговор решаются обычно в тот момент, когда пахнет «жареным». У людей проблемы с доходами, с пониманием будущего, а некоторые отдельные личности охотно это разогревают. Запрос популуса в чем: кого-то поднять на вилы и разойтись по домам? Поэтому самый простой вариант для власти — вычленять лидеров и приглашать их на работу в администрацию, чтобы горлопанили уже «за», а не «против»,считает политолог Дмитрий Орешкин. Изоляция чиновников от народа долгие годы закладывалась в головы обеих сторон. Для проезда власти перекрывают дороги, а при инагурации президента — улицы. Боятся именно неподготовленной аудитории, чтобы она не задавала неудобные вопросы. А что, если мы говорим о людях в состоянии протеста? На такие выходы может пойти далеко не каждый чиновник. Особенно, если он — непоколебимый и почти божественно данный глава государства. Политолог Сергей Марков отмечает, что общение Путина довольно своеобразно. Путин общается с населением очень своеобразно. Это как общение с божеством. Он уже принадлежит к иному, «высшему» миру, сказал Марков. При этом Аббас Галлямов говорит, чтобы быть готовым к общению с большой аудиторией, которая может задать неудобный вопрос, требуется опыт. В России таких политиков практически нет. Все привыкли общаться в рамках вертикали. Искусство разговаривать на равных в нынешней системе не востребовано, сказал он. Однако это сейчас. Ранее власть именно «с головы» пыталась задать какие-то тренды. Например, в 2005 году Путин провел трехчасовую встречу с матерями Беслана. Он согласился, что государство не способно обеспечить граждан безопасностью. В результате люди заявили, что смогли задать вопросы и получили на них ответы, а конфликт был исчерпан. В результате Путину было выражено доверие. «Не прямая» линия Для «хождения» президента в народ в свое время был выбран, в том числе и формат «прямой линии», которая сначала создавала эффект погружения. Вот что по этому поводу думают представители современной коммуникационной площадки Telegram. По мнению автора канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина, «Прямая линия» является одним из примеров ручного управления. Она является уникальным форматом, так как обратная коммуникация электората и власти сложна. Telegram-канал «Кстати» отмечает, что президент является единственным в стране человеком, который транслирует рабочие схемы. Как бы к нему кто не относился, он всегда ходил в народ, чтобы продемонстрировать открытость. Соответственно, этот паттерн и является примером для остальных политиков из власти или около власти. Тот же Дегтярев бегает от толпы, и ни к чему хорошему это не приведёт. Для электората Путина «прямая линия» работает, конечно. Но это такой электорат, в возрастной категории 35+, отмечают на канале. Неправдоподобные имитаторы Формат «прямой линии» использовался губернатором Вологодской области Олегом Кушвинниковым, губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, главой ХМАО Натальей Комаровой, губернатор Кировской области Игорем Васильевым. Недавно в Хабаровске прошла «Прямая линия с Михаилом Дегтяревым». Примеров «псевдонародности» много. Насмотревшись на президента, но без понимания особенностей и своего положения, чиновники решили имитировать диалог с народом не только в формате прямой линии. Они начали прогуливаться по местам обитания рядового плебса. Нередко каждый выгод такого чиновника к аудитории становится уникальным событием в отрицательном смысле этого слова. ТОП-5 провальных публичных выступлений за пять лет 1. Михаил Дегтярев встретился со сторонниками Сергея Фургала на дороге в ПГТ «Ванино» со словами «Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков». Таким образом, он признал, что готов общаться с небольшими группами людей. 2. Губернатор Красноярского края Александр Усс в 2019 году приехал в Канск проинспектировать восстановительные работы после наводнения. И выдал: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть». В итоге его цитата разлетелась по интернету и стала образцом провального общения. 3. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2018 году в Волокамске встретился с местными жителями, которые недовольны, что их отравляет свалка. Встреча запомнилась тем, что 10-летняя девочка делала недвусмысленные угрожающие жесты, таким образом выражая недоверие губернатору. А кто-то из толпы кинул в чиновника снежком. 4. Дмитрий Медвевев, когда был премьер-министром в 2016 году, во время встречи с крымскими пенсионерами на вопрос о маленьких пенсиях ответил: «Денег нет, но вы держитесь», которая до сих пор мелькает в интернете и стала легендарной. 5. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время поздравления «Зенита» на футбольном поле после фразы «Мы одна команда, один город» был обруган толпой. «Он просто с нами говорил…» На фоне вышесказанного, не удивительно, что рассерженных хабаровчан не смог успокоить назначенный ВРИО губернатора края Михаил Дегтярев. Люди не приняли его стремление избежать личного общения с народом. Одна из митингующих на вопрос о том, за что любят Фургала в регионе, сказала: «Он просто с нами говорил…». Именно это отличает успешного политика от других. Несмотря на массу неудачных примеров, эксперты, хоть и с оговорками, но считают, что политики просто обязаны выходить в люди. Люди, которые отказываются общаться с электоратом — это не политики. Это видим и по губернаторам-технократам, и по тем, кто поставлен во главе региона назначением не по желанию населения, сказал политолог Андрей Миронов. По мнению автор Telegram-канала «Медиатехнолог», блогер Навальный, хоть и называет себя политиком, но в народ не ходит. Все его избиратели и сидят там, где их вождь, в интернете. Нормальному политику, который хочет действительно заниматься политикой и избираться на посты, нужно использовать все доступные каналы коммуникации, сказал автор Telegram-канала «Медиатехнолог». Вот так благодаря простому общению Сергей Фургала может рассчитывать на поддержку людей, даже несмотря на то, что его подозревают в совершении тяжкого преступления. Остается вопрос — как ходить в народ, чтобы в результате были не насмешки, а поддержка народа? И важно, чтобы еще и без тюрьмы обошлось последнее. И надо не поставить под вопрос авторитет власти, а не допустить цепной реакции и не показать слабость, чтобы толпа не дошла до самосуда.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter