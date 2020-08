«Новые известия»: регионы и ведомства «арестного риска»

Аресты чиновников в России — явление не новое, но в последнее время они стали происходить все чаще. «Новые известия» изучили статистику за последние 30 лет и выяснили, в каких регионах России активнее всего борются с преступностью во власти, а также какие ведомства наиболее криминализированы.

В течение семи недель каждую субботу жители Хабаровска выходят на митинги своего бывшего губернатора Сергея Фургала. Ранее люди так не защищали ни одного арестованного чиновника. Как правило, реакция у людей иная. Давайте вспомним, как часто и где в России заводят уголовные дела на высокопоставленных госслужащих. Федеральный центр и его законы Арестовывают не только губернаторов, но и министров с их заместителями. Причем не обязательно на региональном уровне, но и федеральном тоже. В данном случае прослеживается некоторая закономерность. На федеральном уровне с 90-х годов насчитывается только 20 арестов, из них три приходится на Минсельхоз и два на Минобороны. В остальных органах либо по одному аресту, либо они вообще отсутствуют. А вот в регионах ситуация иная. В топе находятся силовики и надзорные ведомства. ТОП-5 самых громких арестов 2020 года Текущий год успел отметиться громкими арестами. В общей сложности насчитывается 30 громких прецендентов. 1 место. Сергей Фургал На первом месте, конечно, губернатор Хабаровского края. Он действительно народный губернатор и его арест по подозрению в организации заказных убийств 2000-х годов выглядит странно. У людей возникает вопрос — почему в течение такого долгого времени, если у Фургала было криминальное прошлое, его не видели правоохранительные органы. При этом ранее он был депутатом Госдумы и главой регионального отделения ЛДПР. 2 место. Халил Арсланов Является заместителем главы Генштаба ВС РФ. В армии крутятся большие деньги. Генерал-полковник обвиняется в хищении 6,7 миллиардов рублей. Кроме того, он проходил по делу «Воентелекома», который занимается обеспечением военной связи. Ситуация складывается неоднозначная, так как незадолго до ареста Минобороны отозвало иск к Асланову о компенсации ущерба. 3. Ризван Гайрбеков Руководитель отдела военно-технического сотрудничества (ВТС) департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга. Его арест по делу о получении двух взяток в особо крупном размере выделяется тем, что за ним пошла череда и других арестов, в том числе замглавы управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Сергея Гармаша. Следствие считает, что Гайрбеков занимался продажей лицензий предприятиям на некоторые виды деятельности. 4. Дмитрий Натаров Бывший помощник главы Россельхознадзора. Главное тут даже не то, что он получил взяток на шесть миллионов рублей и у него была обнаружена дорогостоящая недвижимость. Дело в том, что за пару месяцев до его официального ареста, он был освобожден от занимаемой должности из-за обвинений в педофилии. Стало известно, что он совращал 13-летнюю дочь его друзей. 5. Виктор Половников Глава МВД по республике Коми. Служащих на подобных должностях арестовывают редко. Он является фигурантом дела о получении взяток на 25 миллионов рублей. Также в деле фигурирует и генерал-лейтенант Фаяз Шабаев из Татарстана — еще один высокопоставленный служащий министерства. Почему сейчас? Политолог Аббас Галлямов попытался объяснить причины и закономерности происходящих событий. По его словам, есть две основные причины, почему именно с 2012 года наблюдается тенденция ареста чиновников. Первая заключается в том, что рейтинг власти падает. Это стало заметно с конца весны 2011 года, когда падение ускорилось и начались массовые протесты. В результате власти пересмотрели свои взгляды. В частности, коррупция была одной из основных претензий. Стало понятно, что надо с ней бороться. В то время чаще аресты проводить не стали, но контроль за губернаторами стал жестче. Вторая причина, по мнению политолога, кроется в силовиках. Они стали в руках кремля главным политическим инструментом. Протесты разгонялись, а лидеры оппозиций отправлялись за решетку. Такой подход всегда усиливает позиции аппарата. Силовики чувствуют, что режим держится на них. И потому в отношении гражданских они почувствовали свободу. Везде силовики занимаются бизнесом — это одна из самых коррумпированных «корпораций» в стране. И у них всегда и везде происходят стычки на почве бизнеса с региональными администрациями. И на фоне осознания собственной силы и милитаризации сознания людей, произошедшей после Крыма, они стали жёстко прессовать региональные власти, преследуя собственные бизнес-интересы, рассказывает Галлямов. Он отмечает, что администрация президента в эти дела старалась не вмешиваться. Раньше надо было аресты губернаторов сначала согласовать, а потом уже действовать, но потом все изменилось и силовые структуры стали игнорировать администрацию. Галлямов уверен, что частота арестов не зависит от региона. Кто понял, что к чему — тот быстро прогнулся под ФСБ и не стал спорить с силовиками. Такого губернатора и не будут трогать и арестовывать. А если где-то губернатор упёрся, как, например, в Челябинске Юревич, который не хотел, чтобы силовики диктовали ему, кого на какую должность назначить, то ситуация развивается иначе. Его зам отсидел, сам он скрывается за границей, говорит политолог. Он также рассказал, по какой причине на федеральном уровне не видно арестов высокопоставленных силовиков. По словам Галлямова, арест замминистра внутренних дел может стать причиной конфликта с МВД. Например, ФСБ это не нужно. Несмотря на регулярные конфликты между ведомствами, они стараются соблюдать баланс. В противном случае есть вероятность «опрокинуть» систему.

