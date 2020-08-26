«Новые известия»: регионы и ведомства «арестного риска»

По его словам, есть две основные причины, почему именно с 2012 года наблюдается тенденция ареста чиновников. Первая заключается в том, что рейтинг власти падает. Это стало заметно с конца весны 2011 года, когда падение ускорилось и начались массовые протесты. В результате власти пересмотрели свои взгляды. В частности, коррупция была одной из основных претензий. Стало понятно, что надо с ней бороться. В то время чаще аресты проводить не стали, но контроль за губернаторами стал жестче.