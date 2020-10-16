Свердловских туристов оштрафовали на 200 тысяч за непредоставление COVID-статуса

С 1 августа этого года до сегодняшнего дня из-за границы на территорию Свердловской области вернулось 29 582 туриста. В первые три дня после приезда 28 733 человека сдали необходимые анализы и уведомили о своем статусе на портале Госуслуг. Из этого числа у 194 приезжих выявили положительный результат.