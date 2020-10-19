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Тагильская художница примет участие в финале конкурса в сфере творческих компетенций

19 октября 2020, 14:13
Уроженка Нижнего Тагила будет участвовать в финале национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, сообщает АН «Между строк».

Имена победителей станут известны 21 октября.

23-летняя Пелагея, студентка третьего курса Уральского государственного архитектурно-художественного университета, в начале сентября вошла в десятку лучших молодых художников-аниматоров, в котором приняли участие 130 желающих по всей России.

Также художница была в Крыму на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и защитила свой проект на студии «Союзмультфильм». Тагильчанкой был создан герой для анимационного фильма «Тайна третьей планеты» 1981 года.

Напомним, в апреле медик из Нижнего Тагила стала героем всероссийского онлайн-проекта художников.

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#Художник#Нижний Тагил#Конкурс#Общество
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