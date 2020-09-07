В Екатеринбурге художница изобразила огромный автопортрет на заброшенном доме

В Екатеринбурге художница изобразила огромный автопортрет на заброшенном доме

Сегодня, 15:24ОбществоPhoto: страница арт-фестиваля "Стенография" во "Вконтакте"
В Екатеринбурге на Уралмаше в рамках фестиваля «Стенография» московская художница Наталья Денисова изобразила автопортрет. Арт-объект располагается на одном из заброшенных зданий района, пишет ИА «Уральский меридиан».

Как рассказали изданию организаторы мероприятия, девушка посвятила работу поиску самой себя, поэтому поэтому в центре композиции размещена фигура художницы. При этом на заднем фоне изображены люди без лиц и смятые фото. А за головой девушки нарисован огромный гранат, символ сердца для художницы.

Девушка рассказывает, что гранат для нее имеет разный смысл.

Он меняет свое состояние: закрытый, нарезанный, распахнутый, раздавленный, какой угодно. На этой работе у меня их 2: один в руках, закрытый, но есть некий в пространстве, который открыт. Это символизирует то, чего бы нам хотелось, некую двоякость, рассказала Наталья.

Изображения уличного фестиваля появляются по всему городу. Так, участники покрыли бетонные плиты уральскими узорами, а на Шарташе бетонная вышка была превращена в арт-объект.

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