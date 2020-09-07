В Екатеринбурге художница изобразила огромный автопортрет на заброшенном доме

Он меняет свое состояние: закрытый, нарезанный, распахнутый, раздавленный, какой угодно. На этой работе у меня их 2: один в руках, закрытый, но есть некий в пространстве, который открыт. Это символизирует то, чего бы нам хотелось, некую двоякость, рассказала Наталья.