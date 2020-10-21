Больницы Нижнего Тагила не справляются с потоком пациентов

Большая часть пациентов (около 60-70% от общего числа поступивших за сутки) поступает в вечернее и ночное время, что не позволяет врачам единовременно обработать всех без очереди. Ранее работа автобусов осуществлялась только в дневное время, с 20 октября автобусы работают на круглосуточной основе, сообщили в ЦГБ № 1.