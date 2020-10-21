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Больницы Нижнего Тагила не справляются с потоком пациентов

21 октября 2020, 14:03
Фото: Яндекс.Карты
Больницы Нижнего Тагила не справляются с потоком поступающих на компьютерную томографию пациентов. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе ЦГБ № 1.

Тагильчане вновь жалуются на очереди, которые скапливаются в приемном покое ЦГБ № 1 на компьютерную томографию.

У всей моей семьи двусторонняя пневмония разной степени тяжести. У одного члена семьи «ковид» положительный. Два человека из группы риска. Очень долго пытались сделать КТ в ГБ № 1 на Пихтовке, рассказала TagilCity.ru одна из пациенток больницы.

По ее словам, обследование проводится только там и при наличии направления. Ждать приема ей пришлось очень долго.

На видео, снятом девушкой в час ночи, видно, что коридор полон людей, ожидающих обследования.

В пресс-службе ЦГБ № 1 TagilCity.ru рассказали, что с 19 октября наблюдается повышенный наплыв пациентов в приемное отделение. Через медиков проходит около 190 человек в сутки для прохождения компьютерной томографии.

Для разгрузки приемного отделения и компьютерного томографа городской больницы № 1 было организовано два автобуса, которые увозят пациентов на исследования легких в другие больницы города, такие как Инфекционная больница, Демидовская больница и городская больница № 4, сообщили в пресс-службе.

В больнице отмечают, что основной причиной образования очередей является очередное увеличение числа заболевших, а также их неравномерное поступление в медицинское учреждение.

Большая часть пациентов (около 60-70% от общего числа поступивших за сутки) поступает в вечернее и ночное время, что не позволяет врачам единовременно обработать всех без очереди. Ранее работа автобусов осуществлялась только в дневное время, с 20 октября автобусы работают на круглосуточной основе, сообщили в ЦГБ № 1.

Там добавили, что медицинские учреждения города перегружены, а медицинский персонал работает наизнос.

Напомним, неделю назад тагильчане уже жаловались на большие очереди на компьютерную томографию. После публикации TagilCity.ru Нижний Тагил посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. В ходе встречи с руководством больницы было решено распределить потоки пациентов и вместо двух компьютерных томографов задействовать четыре. Согласно распоряжению Минздрава, поток пациентов должны были распределить между четырьмя больницами, пересмотрев схему маршрутизации и обеспечив транспортировку пациентов автобусами.

Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле
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#ЦГБ №1#Компьютерная томография#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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