Общественники Нижнего Тагила сообщили о результатах девятого дня замеров ТКО

По его словам, автопокрышки больше не вывозятся и в замерах не учитываются. Например, вчера на Гранитной, 18 покрышки были извлечены из бункера и остались на контейнерной площадке. Участники группы замеров выложили девять автопокрышек и телевизоры со стеклянными кинескопами из бункера, чтоб они не были учтены при взвешивании.