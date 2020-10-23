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В Екатеринбурге полиция изъяла более 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя

23 октября 2020, 18:56
В Екатеринбурге сотрудники полиции и Росгвардии ликвидировали склад поддельной спиртосодержащей продукции, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В ночь с 15 на 16 октября 2020 года в поселке Прохладный Белоярского района сыщики выявили подпольный цех, в которой бутлегеры вели незаконную деятельность. В результате было задержано четыре гражданина ближнего зарубежья, арендовавших помещение.

В ходе осмотра было обнаружено более 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя — водки, коньяка и вина с популярными наименованиями — «Старый Кенигсберг», «Нефть», «Золото», «Абсолют», «Хортица», «Талка» и «Киндзмараули». Тут же располагались емкости со спиртосодержащей продукцией объемом более 10 тысяч кубических метров, системы для приготовления суррогата и приспособления для упаковки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Кроме того, проверяется причастность задержанных к изготовлению поддельной продукции для других складов в Екатеринбурге.

Напомним, в середине сентября полицейские задержали группу бутлегеров, которые занимались производством поддельной спиртосодержащей продукции. Цех работал с декабря 2018 по октябрь 2019 года. В результате было изъято свыше 26 тысяч бутылок.

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