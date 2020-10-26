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Схимонаха Сергия вызвали на допрос в СКР «под угрозой привода»

26 октября 2020, 13:53
Схимонаха Сергия вызвали на допрос в Следственный комитет России, сообщает URA.RU со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.

Она направила письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева с просьбой защитить ее доверителя от произвола силовиков. Адвокат считает, что возможен «силовой сценарий развития ситуации» вокруг Среднеуральского женского монастыря.

В письме она пишет, что первоначально эта информация выглядела недостоверной, однако после допроса в монастыре следователями СУ СК Свердловской области, Сергия обязали явиться как свидетеля в здание СК под угрозой привода.

Стало ясно, что распространенная информация похожа на правду, пишет адвокат в письме губернатору.

Она считает, что раз Сергий является только свидетелем, следователи могли бы допросить его в монастыре. Герасимова ссылается на указ Куйвашева, по которому лица старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, то есть схимонах может быть допрошен по месту жительства.

Обращение адвоката принято в администрации губернатора Свердловской области. В СК РФ по Свердловской области от комментариев отказались.

Напомним, церковный суд лишил отца Сергия священного сана, а потом отлучил от церкви за опальные проповеди и критику политиков. СК возбудил уголовное дело об истязаниях детей в монастыре.

СКР возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в монастыре отца Сергия
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#СКР#Схиигумен Сергий#Допрос#Общество
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