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На сайт мэрии Екатеринбурга была совершена хакерская атака

27 октября 2020, 11:39
На сайт мэрии Екатеринбурга была совершена хакерская атака, пишет E1.

В Екатеринбурге перестал работать сайт администрации города. Изданию в пресс-службе мэрии рассказали, что причиной стала DDoS-атака.

В результате часть пользователей не смогла зайти на портал.

Сайт не работал 20 минут между 17 и 18 часами. Нашими специалистами работоспособность портала оперативно восстановлена. Сейчас проблем нет ни у кого, пояснили в пресс-службе.

Однако в редакции портала сайт не работает.

Напомним, летом в Екатеринбурге подвергся хакерской атаке сайт Центрального избиркома РФ.

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