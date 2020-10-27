На сайт мэрии Екатеринбурга была совершена хакерская атака

В Екатеринбурге перестал работать сайт администрации города. Изданию в пресс-службе мэрии рассказали, что причиной стала DDoS-атака.
В результате часть пользователей не смогла зайти на портал.
Сайт не работал 20 минут между 17 и 18 часами. Нашими специалистами работоспособность портала оперативно восстановлена. Сейчас проблем нет ни у кого, пояснили в пресс-службе.
Однако в редакции портала сайт не работает.
Напомним, летом в Екатеринбурге подвергся хакерской атаке сайт Центрального избиркома РФ.