Тагильчанка рассказала о несоблюдении «антиковидных» мер в 64 школе

Когда я задала вопрос: Почему между одними уроками 10 минут перемена, а между другими 20? Мне сказали, что 10 минут проветривается один класс, потом дети в него возвращаются, потом 10 минут — еще один. По факту этого не происходит. Собирается вся седьмая параллель и гуляет по коридорам. Они все идут в один туалет в одно и то же время, говорит мама ученика.