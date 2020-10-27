Тагильский учитель представит регион во Всероссийском экспертном педсовете

Кроме нее в педсовет также вошла Светлана Музыка, являющаяся учителем школы № 20 в поселке Баранчинский.
О создании новой структуры в августе 2020 года заявил глава федерального Минпросвещения Сергей Кравцов во время прямого диалога с учительским сообществом. Набор осуществлялся путем открытого голосования. За кандидатов со всей страны было оставлено более 212 тысяч голосов. В общей сложности поступило 1779 заявок.
Всего в новую структуру вошли 168 педагогов с профессиональным стажем от пяти до 40 лет.
Напомним, в конце августа заместитель директора Центральной городской библиотеки Марина Попова получила государственную награду «Заслуженный работник культуры». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.