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Тагильский учитель представит регион во Всероссийском экспертном педсовете

27 октября 2020, 14:07
Во Всероссийском экспертном педагогическом совете при Минпросвещения РФ Свердловскую область представит учитель школы № 32 в Нижнем Тагиле Ольга Семенова, сообщает «Тагильский рабочий».

Кроме нее в педсовет также вошла Светлана Музыка, являющаяся учителем школы № 20 в поселке Баранчинский.

О создании новой структуры в августе 2020 года заявил глава федерального Минпросвещения Сергей Кравцов во время прямого диалога с учительским сообществом. Набор осуществлялся путем открытого голосования. За кандидатов со всей страны было оставлено более 212 тысяч голосов. В общей сложности поступило 1779 заявок.

Всего в новую структуру вошли 168 педагогов с профессиональным стажем от пяти до 40 лет.

Напомним, в конце августа заместитель директора Центральной городской библиотеки Марина Попова получила государственную награду «Заслуженный работник культуры». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Тагильчанка получила государственную награду «Заслуженный работник культуры РФ»
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#Учитель#Школа#Нижний Тагил#Общество
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