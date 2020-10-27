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В России за сутки выявили более 16,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом

27 октября 2020, 12:44
В России за минувшие сутки подтвердили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 547 774 случая заражения.

Из больниц по выздоровлению были выписаны 12 844 пациента. В общей сложности вылечившихся насчитывается 1 158 940 человек.

Также зарегистрировано 320 летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 26 589 россиян.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России, возможно, обострится в феврале–марте. Об этом сообщила «РИА-Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, чтобы эпидемия пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо после вакцинации, либо благодаря антителам.

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#Заболевшие#Россия#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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