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В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией

27 октября 2020, 21:42
В Свердловской области вырос процент заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

С 19 по 25 октября эпидпорог был повышен на 39,8%. Всего за период оказалось зафиксировано 33 363 случая заболевания ОРВИ. Случаев гриппа зарегистрировано не было.

Наибольшее число больных ОРВИ было зарегистрировано в муниципальном поселке Уральском, ГО ЗАТО Свободный, Сухом Логу и Ирбите.

В случае с внебольничной пневмонией, в Свердловской области она была зафиксирована у 3 067 человек, что на 20% больше, чем две недели назад, а также в 2,7 раза выше, чем за тот же период 2019 года, и в 3,8 раза больше среднего уровня, державшегося много лет.

На определение COVID-статуса было проверено 93% пациентов с ОРВИ, у 28,9% у которых обнаружили коронавирус. Превышение среднеобластного показателя более чем в полтора раза было отмечено в ГО Красноуральск, Каменский ГО, ГО Дегтярск, МО Город Каменск-Уральский, ГО Нижняя Салда, Волчанский ГО, ГО Верхотурье, Полевской ГО, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхняя Пышма.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19 и ОРВИ.

В Свердловской области разворачивают резервные койки для больных COVID-19
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#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#ОРВИ#Здоровье
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