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В Свердловской области зарегистрировано 287 случаев заражения COVID-19 за сутки

27 октября 2020, 12:48
В Свердловской области за сутки с 26 по 27 октября выявлено 287 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге. Там зарегистрировано 140 случаев. В общей сложности число зараженных составляет 35 069 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 27 074 человека, из них 311 за последние сутки.

Отмечается, что состояние 252 человек оценивается как тяжелое, из них 193 находятся в реанимации, в том числе 124 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также подтверждено пять летальных случаев коронавируса. Всего инфекция унесла жизни 748 пациентов.

В России за сутки выявлено более 16,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности по стране зарегистрировано более 1,5 миллиона заболевших, из них 1,1 миллиона выздоровели, еще 26,5 тысячи — скончались.

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#Заболевшие#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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