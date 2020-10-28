Пожар в «ковидном» обсерваторе и перепрофилирование. Итоги дня в Свердловской области

Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Когда в многоквартирном доме заражается один из жителей, согласно правилам, проводится дезинфекция подъезда. Журналист TagilCity.ru разбирался, кто является ответственным за эту процедуру и будет ли она проведена. В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали, что заявку должна подавать поликлиника и самим людям никуда обращаться не требуется. Однако в ГБ № 1 заявили, что медучреждения отвечают только за свою территорию и дезинфекцию они проводят только в очаге (квартире — прим. ред.), где проживает зараженный и с его согласия. За обработку подъездов они не отвечают. В ЖЭУ № 1 пояснили, что обработку подъездов они проводят по собственному графику, а за дезинфекцию отвечает Роспотребнадзор. Получается, что и УК за обработку не отвечает. В оперативном штабе по коронавирусу пояснили, что ответственность возлагается на компанию, с которой у администрации города заключен договор. Однако в администрации сообщили, что предоставить информацию может оперативный штаб. В результате установить ответственного не удалось. В таком случае, некоторые подъезды при выявлении заболевших коронавирусом, могут остаться без дезинфекции.