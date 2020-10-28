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С начала года в Свердловской области зафиксировано увеличение смертности

28 октября 2020, 21:04
В Свердловской области с начала текущего года было зафиксировано повышение смертности, сообщает региональное министерство экономики и территориального развития.

С января по август скончалась 41 тысяча свердловчан, что, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, на 5,7% выше.

Также за это время на свет появилось 29,2 тысячи детей, что на 7,5% меньше, чем в 2019 году. Таким образом, естественная убыль населения по области составила 11,8 тысячи жителей. Это в 1,6 раза больше, чем за январь–август прошлого года.

В начале 2020 года было зафиксировано понижение смертности в Свердловской области, но вскоре она начала расти. Властями РФ это не было связано с эпидемией COVID-19, начавшейся в марте.

Напомним, в Свердловской области в третьем квартале зафиксировано увеличение смертности. Умерло в три раза больше свердловчан, чем за те же периоды прошлых лет. Год назад за тот же третий квартал зафиксировали 14 114 смертей, в 2018 — 13 435, в 2017 году — 13 873, в 2016 году— 14 973, в 2015 году — 14 884 смерти.

В Свердловской области в третьем квартале зафиксировано увеличение смертности
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