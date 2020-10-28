С начала года в Свердловской области зафиксировано увеличение смертности

Напомним, в Свердловской области в третьем квартале зафиксировано увеличение смертности. Умерло в три раза больше свердловчан, чем за те же периоды прошлых лет. Год назад за тот же третий квартал зафиксировали 14 114 смертей, в 2018 — 13 435, в 2017 году — 13 873, в 2016 году— 14 973, в 2015 году — 14 884 смерти.