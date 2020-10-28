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В Екатеринбурге скорая везла беременную женщину и сбила пешехода

28 октября 2020, 22:53
В Екатеринбурге машина скорой помощи, доставляющая беременную в больницу, сбила женщину, переходившую на пешеходном переходе, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, автомобиль ехал, включив систему оповещения, но местная жительница не заметила приближающееся транспортное средство и стала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.

Удар был жесткий, горожанка сначала подлетела на капоте вверх, а потом вперед метра на полтора, рассказал один из очевидцев.

Глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых также прокомментировал ситуацию, заметив, что, по словам свидетелей, водитель скорой помощи убедился в безопасности движения, а пострадавшая, возможно, не заметила приближающуюся машину из-за капюшона.

Тревожное сообщение о данном происшествии в дежурную часть ГИБДД Екатеринбурга поступило в 18:00 от бригады неотложки, с которой и случился инцидент. Скорая доставляла в 7-ю горбольницу беременную женщину, именно по этой причине у нее и работали маячки и сирена, отметил Горелых.

По предварительным данным, женщина получила многочисленные ушибы, перелом левой ключицы и черепно-мозговую травму. На данный момент, сотрудники МВД проводят проверку, по итогам которой будет определено обоснованное решение.

Напомним, в Нижнем Тагиле 25 октября водитель скорой помощи снес светофор. В результате ДТП пострадали два пассажира: 55-летняя женщина и 60-летний мужчина, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Нижнем Тагиле водитель скорой помощи снес светофор
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