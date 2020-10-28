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В Нижнем Тагиле девять дней не фиксируется превышение концентрации вредных веществ

28 октября 2020, 05:19
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в течение девяти дней не зафиксировано превышений предельно-допустимых концентраций опасных веществ в воздухе.

Согласно данным ФБГУ «Уральское УГМС», превышения ПДК с 19 октября 13.00 по 27 октября 07.00 не выявлено.

Отмечается, что от наблюдателей пунктов информация о наличии несвойственных запахов в атмосфере не поступала.

Напомним, ранее УГМС предоставило данные о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле с начала 2020 года. Согласно им, за три квартала 2020 года в городе отмечались превышения диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, аммиака. Наибольший рост концентраций наблюдался в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

УГМС предоставило данные о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле за 2020 год
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#УГМС#Экология#Качество воздуха#Выбросы#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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