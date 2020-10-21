В Нижнем Тагиле за четыре дня выявлено превышение концентрации двух опасных веществ

В Нижнем Тагиле за четыре дня выявлено превышение концентрации двух опасных веществ

Сегодня, 13:36Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле в течение четырех дней фиксировались превышения предельно-допустимой концентрации формальдегида и диоксида азота в воздухе.

Согласно данным ФБГУ «Уральское УГМС», с 15 октября 13.00 по 16 октября 07.00 в городе уровень загрязнения воздуха определялся как низкий. Максимальная концентрация формальдегида составила 1,3 ПДК. Отмечается, что от наблюдателей на пунктах информация о несвойственных запахах в атмосфере не поступала.

Формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Его воздействие способно привести к отеку гортани, бронхиту, пневмонии, а также онкологическим заболеваниям дыхательных путей, ЖКТ и простаты. Также длительное воздействие вещества на организм может привести к мутациям плода в утробе матери.

В 2019 году в общей сложности в воздух Нижнего Тагила было выброшено четыре тонны формальдегида, из них 3,6 тонны — «Уралхимпластом», еще 396 килограммов — ЕВРАЗ НТМК. Разовая ПДК вещества равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Превышение формальдегида было зафиксировано и с 16 октября 13.00 по 19 октября 07.00. Его индекс составил 1,1 ПДК. Кроме того, в течение данного периода было выявлено превышение концентрации в воздухе диоксида азота. Его индекс составил 1,2 ПДК.

Это вещество относится к третьему классу опасности. За 2019 год диоксида азота в воздух Нижнего Тагила попало 6,4 тысячи тонн. Наибольшее количество вещества было выброшено ЕВРАЗ НТМК — 5,4 тысячи тонны. Также одними из источников стали ВГОК (451 тонна), УВЗ (448 тонн), «Планта» (71 тонна), «Уралхимпласт» (60 тонн). Разовая ПДК диоксида азота составляет 0,2 мг/м3, среднесуточная — 0,04 мг/м3.

Вещество опасно тем, что при воздействии на организм оно снижает иммунитет. Соответственно, организму сложнее сопротивляться вирусным заболеваниям. Кроме того, диоксид азота оказывает воздействие на легкие, приводя к развитию бронхита или пневмонии.

Напомним, ранее TagilCity.ru составило ТОП-20 наиболее опасных веществ по объему, выбрасываемых в воздух Нижнего Тагила.

Stories:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
Related news:
экологияНижний Тагилдиоксид азотаформальдегид
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы