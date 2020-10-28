В Нижнем Тагиле до конца года установят 652 новых контейнера для сбора ТКО

Согласно техническому заданию, контейнер должен состоять из цельнолитого крупногабаритного короба на колесах и крышки. Внутренний объем одного контейнера должен составлять 1,1 тысячи литров и иметь максимальную нагрузку 440 килограмм. Гарантия на изделия должна составлять не менее одного года.