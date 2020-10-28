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В Нижнем Тагиле с начала года отремонтировали около сотни пешеходных переходов

28 октября 2020, 19:46
С начала года в Нижнем Тагиле отремонтировали 90 пешеходных переходов и 62 остановочных кармана, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Владислав Пинаев проверил выполнение ремонтов тротуаров и подъездов к социальным объектам за минувший летний сезон.

На данный момент имеются объекты, которые не входят в эксплуатационное содержание, но им требуется реконструкция или восстановление.

Главным акцентом в программе 2020 года стали ремонты подходов к социальным учреждениям. В итоговый список было включено порядка 20 участков, расположенных не только в центре, но и отдаленных районах Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев по итогам объезда рассказал, что программу продолжат реализовывать дальше.

Напомним, ранее были названы дороги, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. В общей сложности планируется ремонт на 14 объектах.

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#Ремонт#Пешеходный переход#Нижний Тагил#Транспорт
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