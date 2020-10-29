В Екатеринбурге полиция пойдет по барам для проверки исполнения указа Куйвашева

Напомним, вчера губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении мер по борьбе с COVID-19. Теперь предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того в них необходимо устанавливать перегородки между посетителями. Такая же мера стала необходимой и для таксистов.