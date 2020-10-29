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В Екатеринбурге полиция пойдет по барам для проверки исполнения указа Куйвашева

29 октября 2020, 15:45
В Екатеринбурге в ближайшие выходные полиция планирует устроить рейды по барам и ночным клубам, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представители правопорядка проверят соблюдение указа губернатора о запрете на работу предприятий общественного питания в ночное время.

Мы обязаны проверять соблюдение указов, и, конечно, рейды пройдут уже в ближайшее время,сказал источник.

Напомним, вчера губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении мер по борьбе с COVID-19. Теперь предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того в них необходимо устанавливать перегородки между посетителями. Такая же мера стала необходимой и для таксистов.

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